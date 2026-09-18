Proc. Vanoli: "Con la Fiorentina aveva fatto un miracolo. Paratici si è accorto subito dell'errore e ha avuto il coraggio di correre ai ripari"

Andrea D'Amico, procuratore di Paolo Vanoli, è intervenuto durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Stile Tv. L'agente ha commentato anche il ritorno del proprio assistito sulla panchina della Fiorentina.

Coraggio di cambiare

“Paolo aveva fatto un miracolo nel salvare la Fiorentina l’anno scorso e di questo tutti ne erano consapevoli, anche Paratici - ha detto D'Amico valutando l'operato di Vanoli nella scorsa stagione - Quando si è reso conto che il rapporto (con Grosso, ndr) non andava e che le aspettative non erano uguali alle previsioni, ha avuto il coraggio di cambiare, lui lo ha fatto".

Il bene della società

Il procuratore ha poi proseguito la sua analisi sulle scelte di Paratici: "Il fatto di essersi reso conto subito dell’errore è una cosa positiva. Per il bene della società, quando il dirigente capisce il proprio errore non c’è bisogno di sottolinearlo verbalmente anche perché se non fosse stato un errore non lo avrebbe cambiato. Quando si prendono decisioni, a volte sono giuste e altre sbagliate, ma correre ai ripari prima che sia troppo tardi vuol dire agire nell’interesse della società per cui stai lavorando”.