Becali: "Dragusin ha rinunciato a dei soldi per giocare a Firenze, bravo. La Serie A però non si può paragonare alla Premier"

Victor Becali, fratello di Joan e procuratore di calcio, ha recentemente parlato di Radu Dragusin, suo connazionale, e del suo passaggio alla Fiorentina dopo aver salutato il Tottenham.

Le parole di Becali

“Drăgușin era in Inghilterra, ora ha deciso di andare in Italia. È un buon campionato, ma non è paragonabile alla Premier League. D'accordo, si è allenato lì, conosce la Serie A, sa come si gioca”.

Complimenti

"So che ha anche rinunciato a dei soldi, bravo, preferisce giocare. È un'opportunità per dimostrare cosa sa fare, è il campionato che gli si addice”.