Lucchesi: "C'è sicuramente un dialogo aperto fra l'agente di Fagioli e la società. Vorrà evitare una carriera di rimpianti"

Fabrizio Lucchesi, dirigente con un passato anche nella Fiorentina, in collegamento col Pentasport ha fatto il punto della situazione su Fagioli e sulla società in generale.

Su Fagioli

“Fagioli è un ragazzo sul quale ci sono sempre state grandi aspettative per una serie di motivi: ha avuto un rallentamento, e non sta riuscendo a trovare la qualità che serve, ma la società se riterrà che l'attesa sia finita a quel punto cercherà di capitalizzare al massimo, è questa la fine di questo giocatore. Bisogna si renda conto della sua situazione per evitare una carriera di rimpianti… si può dire che Fagioli ha fatto male, il che ci può stare, i calciatori non sono macchine per i calcoli matematici. Chiaro è che c'è un dialogo aperto tra il suo agente e la società, avrà capito parlando con Paratici che la Fiorentina non esclude una cessione o che la abbia già presa in considerazione”.

Sulla Fiorentina

“Piccoli segnali incoraggianti? Forse nelle ultime partite sì, ma non certo in termini assoluti: in base agli investimenti fatti siamo ancora lontani da dove dovremmo. La Fiorentina ha possibilità molto superiori a ciò che ha fatto vedere, ma dalle situazioni di difficoltà si esce con calma e col tempo”.