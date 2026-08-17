La Fiorentina cede un giovane difensore, che saluta definitivamente e va al Monza

Cessione nel reparto giovanile della Fiorentina, con la società viola che saluta definitivamente Konstantinos Varesis, centrale di difesa classe 2009, tra i profili più interessanti dello scorso campionato U17.

Già tutto fatto

Il giovane calciatore ha già sostenuto le visite mediche di rito per poi mettere la firma su un contratto che lo legherà alla società biancorossa per le prossime due stagioni.

Il profilo

Di origini greche ma capitano della Nazionale Under 18 albanese, Varesis si era trasferito nel settore giovanile della Fiorentina nel 2025. Nel corso dell’ultima stagione con la maglia viola, il diciannovenne ha collezionato 19 presenze e 3 reti nel campionato Under 17.