Ivanir: "Due settimane fa erano troppi dieci milioni per Solomon, ora è un'occasione. Come cambiano idea velocemente a Firenze"

Nel podcast "Serie Nostra", il commentatore di Sport1, Moti Ivanir, si è rivolto ai media italiani che hanno cambiato a suo dire radicalmente e rapidamente idea sull'ipotesi di permanenza alla Fiorentina di Manor Solomon.

“Due mesi contro di lui e poi…”

“Gli italiani hanno molte cose in comune con noi - ha detto - Gli ultimi due mesi sono stati contro Manor Solomon, perché non ha giocato e la squadra ha fatto punti anche senza di lui. Avevano già iniziato a dire: ‘10 milioni di euro sono tanti. Forse la Fiorentina non ne ha bisogno e deve pensarci’. Poi è arrivata la partita con la Juventus, Manor ha giocato bene, ha fatto un assist per Ndour e ha disputato un'ottima gara. E improvvisamente tutti i titoli dei giornali in Italia, soprattutto quelli intorno al club, sono cambiati: 'Dobbiamo tenere Manor. Cosa sono 10 milioni di euro per trattenere un giocatore di tale qualità?'. Due settimane fa, 10 milioni di euro erano tanti”.

“Solomon deve rimanere in Serie A”

Poi ha concluso: "Ho sempre detto che penso che sarebbe fantastico per Manor rimanere nella Serie A italiana, alla Fiorentina, che è un buon club e una grande città. Non c'è motivo per cui debba andarsene, a meno che non abbia ricevuto offerte di cui non sono a conoscenza, ma secondo me è un'ottima opzione".