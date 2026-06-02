“Se Paratici dovrà rischiare la pelle lo farà con calciatori di cui si fida. De Gea? Perfetto da chioccia per Martinelli”
Ospite de Il Salotto del Calcio di TVL, l’ex portiere di Juventus, Milan, Sampdoria e non solo Angelo Pagotto, oggi responsabile del settore giovanile della Pistoiese, ha spaziato su vari argomenti dell’attualità e non solo di casa Fiorentina.
’Se Paratici dovrà rischiare, lo farà con chi conosce’
“Paratici cambierà parecchi elementi nella rosa della Fiorentina, la squadra attuale non è stata fatta da lui e se deve rischiare la propria pelle lo farà con giocatori che conosce. Terrà quelli nei quali ripone la piena fiducia e magari che abbiano un valore economico”.
‘Martinelli è davvero bravo, e…’
“De Gea? Lo terrei per fare da chioccia a Martinelli, in cui credo molto, è davvero bravo. Falcone? L’ho allenato a Lucca, è un portiere da squadra top, anche come Roma e Milan. La Fiorentina ha un giovane pronto e lo brucerebbe se prendesse un profilo così, dovrebbe poi aspettare ancora vari anni prima di aver spazio, non è un’operazione che varrebbe la pena fare per i viola”.