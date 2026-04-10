Garbo: "Le italiane si rendono ridicole ovunque vadano, prendiamo schiaffi da tutti. La Fiorentina? Squadra inallenabile"

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto al programma radiofonico Maracanà di TMW Radio per commentare i risultati magri raccolti dalle italiane in Europa. Tra le dichiarazioni, ovviamente, anche il focus sulla Fiorentina.

Sulle italiane in Europa

"Questo è il nostro calcio ormai, siamo ridicoli dovunque e prendiamo schiaffi da tutti, quest'anno non si sono salvati neanche alcuni club. lo ho letto il rapporto di Gravina sul calcio italiano, ed effettivamente bisogna dire che è una fotografia emblematica di come sia messo oggi il calcio italiano. Leggendolo spero che nel giro di venti, trenta o quarant'anni potremo ripartire".

Sulla Fiorentina

"Questa era una squadra che alla vigilia del campionato pensavamo potesse lottare per l'Europa, mentre per tutto l'arco della stagione è rimasta in zona retrocessione o a ridosso della stessa. Quando qualcuno dice che questa squadra è inallenabile forse ha ragione”.