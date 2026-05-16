Che s'ha a provare a... tirare in porta? Il dato grottesco di una Fiorentina in vacanza. Ma Vanoli non vuole gite con la Juve
Per ritrovare un gol della Fiorentina bisogna tornare alla marcatura di Harrison a Lecce, in una partita comunque inguardabile ma che quantomeno aveva portato in dote una rete: era il 20 aprile, quasi un mese fa. Da lì due 0-0 raccapriccianti con Sassuolo e Genoa e la figuraccia di Roma. La Fiorentina non ha mai tirato in porta in queste tre gare, sottolinea La Nazione: un dato grottesco e che certifica lo status vacanziero di un gruppo che non ha mai fatto il proprio dovere quest'anno.
Ecco, Vanoli ne ha abbastanza e ci ha tenuto a farlo sapere ai suoi: nessuna gita a Torino, nessun pranzo al sacco in attesa che il campionato scivoli via. Contro la Juve la pretesa è almeno di salvaguardare la dignità, troppo spesso messa in discussione quest'anno. Nessuno pretende addirittura un risultato ma almeno di salvare la faccia.