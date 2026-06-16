Alla Juventus lo considerano un flop e ora potrebbe ripartire dalla Fiorentina

Il nuovo AD della Juventus, Giovanni Carnevali, avrà come uno dei compiti principali, quelli di cedere tutta una serie di giocatori considerati come dei flop.

Il costo del portoghese

E tra questi, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è anche il terzino destro Joao Mario. Costato 11,4 milioni e la cessione di Alberto Costa al Porto, il portoghese, sempre secondo la ‘rosea’ potrebbe ripartire cercando il riscatto alla Fiorentina.

Giro di esterni

Ipotesi credibile perchè Dodô e Fortini nel ruolo sono dati come partenti e il club viola sta cercando diversi giocatori sugli esterni, sia bassi che alti.