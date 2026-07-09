Corvino lo pagò una cifra irrisoria, ora Hjulmand vola in Liga da Simeone… e le casse del Lecce sorridono

Nel 2021 Morten Hjulmand arrivò in Italia per 170.000 €, grazie ad un’intuizione di Pantaleo Corvino, per tanti anni direttore sportivo e poi direttore generale della Fiorentina. Il centrocampista danese è poi passato allo Sporting CP, per circa 20 milioni, nel 2023… ed in queste ore è pronto ad un nuovo salto di qualità.

Il danese in Spagna

Hjulmand sta per diventare un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid, e volerà da Simeone. Il club madrileno spenderà 40 milioni di euro più bonus per il classe 1999, che firmerà fino al 2031… e il Lecce di Corvino incasserà ancora. Nessuna percentuale sulla rivendita, ma il contributo di solidarietà previsto dalla FIFA.

Il Lecce incassa ancora

Ogni volta che un calciatore viene trasferito a titolo definitivo durante la validità del contratto, la FIFA prevede che il 5% del corrispettivo del trasferimento venga destinato ai club che lo hanno formato tra i 12 e i 23 anni di età. La quota viene trattenuta dall'importo complessivo del trasferimento e successivamente ripartita tra le società interessate in base agli anni di permanenza del giocatore. Nel caso di Hjulmand, considerando un trasferimento da 40 milioni di euro, il contributo complessivo di solidarietà ammonta a 2 milioni di euro.