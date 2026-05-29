Corrent: "Andrei oltre l'episodio, alla Fiorentina vanno fatti grandi complimenti. Mi piace tantissimo Galloppa"

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in finale, l'allenatore del Parma Primavera Nicola Corrent ha parlato in sala stampa: “Siamo chiaramente delusi, perché arrivare in finale e perdere lascia grande amarezza. I ragazzi ci hanno creduto, hanno giocato un’ottima partita, molto equilibrata. Ma devo sottolineare in generale il lavoro del gruppo in due anni. Abbiamo reso quasi normale un percorso incredibile: abbiamo vinto la Primavera 2 e ci siamo confrontati con realtà di livello internazionale, competendo con tutti e facendo una finale in un contesto bellissimo. Ho abbracciato tutti i ragazzi”.

“Abbiamo comunque scritto la storia della Primavera del Parma”

“Sono orgoglioso perché la sensazione è quella di essere riuscito a dare qualcosa a tutti. All’interno di un gruppo con grande voglia di migliorare, siamo riusciti col mio staff a incidere tutti i giorni. I risultati aiutano a creare il clima migliore per lavorare. Ci rimarrà il percorso per scrivere una pagina importante della storia della Primavera del Parma”.

“Tanti ragazzi sono pronti per i grandi”

“Sono contento perché due anni fa ho iniziato questa avventura. Molti allenatori vorrebbero essere al posto mio. Ringrazio la società, mi sono trovato dopo tanti anni in una veste diversa. I componenti dello staff mi hanno sopportato e supportato negli anni. Mi reputo un allenatore fortunato, penso di aver contribuito a migliorare tutto il contesto. Parma pronto per i grandi? Sono ottimi giocatori, il problema è creare il contesto per dare loro l’opportunità. Ci vuole coraggio”.

“Rigore? Non ancora rivisto, ma andiamo oltre l'episodio. Complimenti alla Fiorentina”

Sull’episodio: “Non ho ancora rivisto il rigore. Gli episodi determinano le partite, quello era un momento molto equilibrato. Ma io andrei oltre l’episodio. Chiaramente dispiace, ma i miei complimenti vanno alla Fiorentina che è una squadra di grande valore, con un allenatore preparato. Mi piace come gioca. Credo sia la finale giusta per quello che si è visto durante l’anno”.