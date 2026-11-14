Bucchioni: "Contro Monza e Udinese è vietato sbagliare. Ecco gli aspetti su cui Vanoli deve continuare a lavorare"

Enzo Bucchioni, noto e stimato giornalista, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

“Contro Monza ed Udinese vietato sbagliare”

Queste le sue parole: “Le prossime gare rappresentano il momento ideale per il rilancio dei viola: la sfida contro il Monza di Juric è un'occasione da non fallire assolutamente, bisogna fare punti. Anche la trasferta di Udine riveste un'importanza notevole, considerando che i friulani sono ultimi in classifica. Al A fare la differenza dovrà essere il reale valore della Fiorentina, una squadra che a livello tecnico non c'entra nulla con l'attuale posizione in graduatoria”.

Sulla crescita dei viola

Bucchioni ha poi proseguito: “Le partite in alcuni casi sono state risolte dalle giocate dei singoli, come è accaduto a Sassuolo dove Pellegrino e Njie hanno fatto la differenza. Gli aspetti su cui è imperativo migliorare riguardano la fase difensiva, la manovra collettiva e la compattezza del gruppo”.

Su Njie, Goncalves e Oulai

Spazio poi a riflessioni sui singoli: “Njie possiede doti tecniche straordinarie e, sinceramente, non mi aspettavo una continuità di rendimento di questo livello. Tuttavia non mi accontento: viste le sue qualità, deve entrare ancora di più nel vivo della manovra. Mi aspetto da lui un ulteriore step di crescita. Goncalves? È molto più efficace quando viene schierato tra le linee per sfruttare al meglio la sua tecnica. Oulai deve essere l'elemento di questa Fiorentina, con le sue doti di interdizione, corsa e dinamismo”.