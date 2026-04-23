La Fiorentina tira un sospiro di sollievo per Gosens dopo l'infortunio di Lecce. I dettagli

Il classe '94 tedesco Robin Gosens ieri ha sostenuto gli esami strumentali dopo essere uscito dal campo nella sfida di Lecce dopo pochi minuti di gioco… e sono arrivate buone notizie per la Fiorentina.

Il report medico viola

“ACF Fiorentina comunica che, nella serata di ieri, il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la gara di campionato Lecce-Fiorentina. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra”.

La Fiorentina aggiunge quindi che: “il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato”.

E domenica?

Difficile ipotizzare che il giocatore possa essere disponibile col Sassuolo, perché certamente non verranno presi rischi. E la posizione di Balbo è quindi da monitorare: è lui il primo candidato per sostituire Gosens.