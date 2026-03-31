Corriere dello Sport: Obiettivo salvezza in un mese. Fiorentina, destino in quattro gare
Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza il calendario della Fiorentina e gli scontri decisivi che la squadra viola dovrà affrontare nell'imminente mese di aprile.
Prima pagina
La prima pagina è ovviamente dedicata soprattutto alla Nazionale di Rino Gattuso. Di spalla però il Corriere dedica un piccolo spazio anche alla Fiorentina: “Missione viola, salvezza in un mese” e ancora nel sottotitolo “4 partite per blindare la Serie A”.
Pagina 23
“Aprile dolce-salvezza” scrive nel titolo principale il Corriere, che poi continua nel sottotitolo scrivendo “Da Verona a Sassuolo, la Fiorentina decide il suo destino in 4 gare”. Di Spalla invece un pezzo sulle condizioni dei giocatori al rientro al Viola Park dopo due giorni liberi: “Dodò niente lesioni, De Gea oggi assente”.