Corriere Fiorentino: Ecco la mossa di mercato della Fiorentina in difesa

Un articolo in chiave Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.

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Il titolo del pezzo in questione è: “Tiago mossa in difesa”. E ancora: “Fiorentina a caccia di un centrale, piace il leccese ma costa 30 milioni Paratici cerca anche un mediano: sul taccuino il danese Højbjerg”.

Sintonia

Articolo che inizia così: “A parole la sintonia tra il ds Paratici e l’allenatore Vanoli è tornata la stessa di qualche mese fa, quando dopo il loro arrivo la squadra viola era riuscita a rimettersi sulla strada della salvezza, nei fatti la prossima finestra di gennaio sarà però una tappa decisiva per il binomio alla guida della Fiorentina”.