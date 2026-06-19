Lutto nel mondo del calcio: ci lascia bomber Igor Protti, per un breve periodo anche ex Fiorentina

“Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati”. Si apre così il messaggio di lutto della famiglia Protti, che poso fa ha annunciato la scomparsa dell'ex calciatore di Livorno e Lazio tra le altre. Da qualche tempo Protti lottava contro una brutta malattia.

Il messaggio

Prosegue il messaggio: “Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.” Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza”.

Anche ex Fiorentina

Tra le diverse maglie indossate, per un brevissimo periodo negli anni 80 Protti indossò anche la maglia della Fiorentina, con cui giocò in prestito il Torneo di Viareggio. La redazione di Fiorentinanews.com si stringe intorno ai familiari e agli amici.