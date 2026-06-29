Pedullà: "Zhegrova vorrebbe rimanere alla Juventus, ma i bianconeri riflettono. Per lui diversi sondaggi"
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto attraverso il suo canale You Tube anche sul possibile futuro di Edon Zhegrova, accostato nelle ultime ore anche alla Fiorentina.
Arrivo in bianconero
L'esterno offensivo della Juventus era arrivato in bianconero appena un anno fa, per una cifra complessiva di circa 18 milioni, partendo da una base di 14 più bonus.
La volontà del giocatore
Il giocatore vorrebbe rimanere in bianconero, ma c'è da capire cosa vorrà farne la Juventus. Per lui si sono registrati timidi sondaggi dalla Francia e dall'Italia.
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