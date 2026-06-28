"Zhegrova-Fiorentina, nessun contatto. Non solo i viola: altre due pretendenti su Miretti"
Il giornalista sportivo Michele De Blasis, vicino alle vicende di casa Juventus, fa luce su due nomi entrati in orbita della Fiorentina.
Il commento sui due nomi
“La Fiorentina non è interessata a Zhegrova”, scrive con certezza sui propri canali social. Su Miretti, poi, aggiunge: “I colloqui tra Juventus e Bologna sono fermi da due giorni, nessun avvicinamento per Fabio. Nelle ultime ore, invece, si sono mosse Como e Villareal”.
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