Ma quando si gioca Juventus-Fiorentina? È ancora un mistero. Altro colpo di scena in arrivo?

Il caso derby continua a far discutere. Nella serata di ieri, dopo il no della Prefettura alla proposta della Lega Serie A riguardante l'anticipo di Roma-Lazio e delle altre 4 partite riguardanti la corsa Champions, tra cui Juventus-Fiorentina domenica alle ore 12 con conseguente posticipo di mezz'ora, alle 17.30, della finale degli Internazionali d'Italia, lo scontro si era inasprito ulteriormente.

Dietrofront della Prefettura?

La Lega Serie A a quel punto ha giocato l'ultima carta presentando ricorso al TAR del Lazio, con probabile decisione in questo senso per il tardo pomeriggio di oggi. Le parti però sono in stretto contatto e, secondo Sky Sport, al momento sta riprendendo piede la strada sopra raccontata e a cui ieri il Prefetto di Roma aveva detto no.

Le parole di Simonelli

Nel giro di poche ore, spiega l'emittente, si potrebbe arrivare ad un accordo in questo senso, con la Lega Serie A che a quel punto sarebbe pronta a ritirare il ricorso presentato al TAR. "Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva", ha detto a riguardo il presidente di Lega Ezio Simonelli a margine del Social Football Summit Snack Roma in corso di svolgimento.