Ripa: "La Fiorentina non si può permettere un attaccante del calibro di Kean. La priorità sul mercato viola adesso...."

A Lady Radio ha parlato l'ex Fiorentina Roberto Ripa, intervenendo sul mercato e sulle prossime possibili mosse della società viola.

Sul mercato

“Il viaggio negli USA di Paratici e Ferrari è servito ai dirigenti per capire quanti fondi si ha per il mercato o se si dovranno trovare all'interno della rosa attuale della Fiorentina. Io credo che diversi nomi siano fuori dalla portata della societa viola, ma adesso la priorità per me sono gli esterni d'attacco, anche per come gioca Grosso”

Su Gudmundsson e Kean

“Ci sarà da capire se Gudmundsson è considerato fuori dal progetto tecnico. Se sarà così avrai un tesoretto da reinvestire in attacco. Kean? Grosso ha detto che gli piacerebbe ripartire da lui, ma la volontà della societa emersa dal confronto negli States sarà fondamentale. Grosso ha detto bene, è giusto provare a ripartire da lui. Dipende quello che vuole fare anche il ragazzo. La Fiorentina non si può permettere un giocatore del suo calibro lì davanti”.