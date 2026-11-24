Sul proprio canale YouTube è intervenuto sul momento della Fiorentina Alfredo Pedullà, parlando della brutta sconfitta viola per 3-0 contro il Monza in Brianza.

Su Paratici

“Il disastro della Fiorentina a Monza ha finito per nascondere le responsabilità di Vanoli. Il tecnico sta facendo male ed è stato scelto da Paratici, che prima lo ha mandato via, poi ha ingaggiato Grosso, lo ha tenuto per tre partite e poi è tornato sui propri passi richiamando Vanoli. Già questo basta per capire quanto siano state poco lucide le scelte e quanto il fallimento totale”.

Su Vanoli

“Vanoli in queste partite ha proposto formazioni discutibili, lasciando in panchina uno degli investimenti più importanti come Oulai e concedendo pochissimi minuti a Goncalves. Ha puntato su Gnonto, che si è rivelato un flop al pari di Beto. Ci sono stati troppi errori e troppi soldi gettati dalla finestra”.