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Corriere dello Sport-Stadio: Colpo Grosso in 24 ore

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due le pagine dedicate alla Fiorentina presenti sul Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 18

In apertura c'è: “Colpo Grosso in 24 ore”. Sottotitolo: Domani il via libera del Sassuolo, poi sarà ufficiale". In taglio basso le parole di Ndour: “Più Under 23 nei club? Ottima idea”. 

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Spazio al mercato: “De Gea vuole Firenze”. Sottotitolo: “Lo spagnolo ha dato l’ok per rimanere ora dipende solo dal club Per la difesa piace Viery Più defilato c’è Obert Idea Volpato”. 

 

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