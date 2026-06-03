Corriere dello Sport-Stadio: Colpo Grosso in 24 ore
Due le pagine dedicate alla Fiorentina presenti sul Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 18
In apertura c'è: “Colpo Grosso in 24 ore”. Sottotitolo: Domani il via libera del Sassuolo, poi sarà ufficiale". In taglio basso le parole di Ndour: “Più Under 23 nei club? Ottima idea”.
Pagina 19
Spazio al mercato: “De Gea vuole Firenze”. Sottotitolo: “Lo spagnolo ha dato l’ok per rimanere ora dipende solo dal club Per la difesa piace Viery Più defilato c’è Obert Idea Volpato”.
💬 Commenti