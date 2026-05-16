Vanoli e la ricerca della prima volta con Spalletti e con la Juventus

Quella di domani sarà la seconda sfida assoluta, in veste di allenatore, tra Luciano Spalletti e Paolo Vanoli.

Pareggio alla prima

La prima e unica finora è quella che si è disputata all’andata di questo campionato. Era quello un momento in cui la Fiorentina di Vanoli era in estrema difficoltà ma che seppe comunque pareggiare 1-1 (vantaggio bianconero con Kostic e pareggio di Mandragora).

Zero vittorie

Vanoli è alla ricerca della sua prima vittoria da tecnico contro la Juventus. Ha affrontato i bianconeri prima con il Torino e poi con la Fiorentina, ma non è riuscito ancora ad esultare per l'esito finale del match. Due volte ha pareggiato e una volta è uscito sconfitto contro la Juve. E’ successo nel derby del capoluogo piemontese, andato in scena del 9 novembre 2024. (Dati statistici forniti da Footstats.it)