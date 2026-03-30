Proc. Zaniolo: "A parte con Fiorentina e Atalanta, Nicolò ha sempre fatto stagioni da protagonista. Le etichette che gli danno..."

Claudio Vigorelli, agente di mercato e procuratore dell'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo, ha parlato a Il Gazzettino del Friuli anche dell'avventura in viola del suo assistito.

Sulle etichette

“C’è solo un modo per togliersi etichette e polvere di dosso: lavorare e continuare a fare bene, come sta facendo adesso. Sono sicuro che piano piano verranno tolte. Non voglio cercare alibi, ma non si possono dimenticare gli infortuni, per cui ha sofferto molto: è caduto e si è rialzato alla grande”.

Passato e futuro

“Lui è ancora amatissimo in Turchia: con il Galatasaray ha vinto il campionato e un suo gol ha deciso un derby. In Premier League ha poi vissuto un anno difficile, anche per via della vicenda legata alle scommesse, da cui è uscito alla grande. A parte lo scorso anno tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò ha sempre disputato stagioni da leader e protagonista. Ha dimostrato più volte le stigmate del campione. Ora l’Udinese ha la possibilità di riscattarlo: sono sicuro che presto ci siederemo al tavolo per decidere il percorso migliore. Lui a Udine sta benissimo, questo è certo. Che possano arrivare altri interessamenti fa parte del calcio, ma al momento si naviga a vista: a Udine sta bene, lo ribadisco. Pensiamo intanto a chiudere la pratica con il Galatasaray”.