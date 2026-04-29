Dopo un'annata da dimenticare, la Fiorentina è finalmente arrivata a un passo dal raggiungere l'obiettivo salvezza che permetterà alla dirigenza di concentrarsi sulla ricostruzione della squadra per il prossimo anno. Di recente, però, sono giunte voci di un interessamento da parte della Roma per il dirigente viola Fabio Paratici. Per capire meglio come è la situazione, il noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato in esclusiva a Fiorentinanews.com.

Visto il rapporto con Fabio Paratici, cosa sappiamo sulle voci che accostano il dirigente viola alla Roma?

“Fabio è un professionista serio che ha in testa solo il bene della Fiorentina. Io sono assolutamente certo che rimarrà all'interno del club viola e smentisco che lui sia un obiettivo della Roma; la società giallorossa ha altre idee per il suo futuro, visto il terremoto degli ultimi tempi”.

E chi siederà il prossimo anno sulla panchina della Fiorentina?

“Ho parlato personalmente con Paratici negli ultimi giorni. Mi ha detto che il suo obiettivo è quello di tenere Vanoli come allenatore della Fiorentina anche per il prossimo anno. Poi, se le cose cambiano…”.