La probabile formazione del Sassuolo: Berardi non più così intoccabile, Aquilani ritrova ciò che manca alla Fiorentina

Servirebbe ‘un Matic’ e su questo ritornello si è architettato il rammarico post mercato della Fiorentina: è quanto ritroverà invece stasera Aquilani per affrontare la squadra viola, dopo il turno di pausa concessogli martedì scorso. L'ex tecnico della Primavera gigliata deve decidere se dare ancora a spazio a Berardi nel tridente offensivo.

Non ci sarà invece Thorstvedt, obiettivo classico dei mercati della Fiorentina, dopo il rosso con la Lazio: al suo posto Adzic.

Muric, Cinquegrano, Caleta Car, Odenthal, Doig, Matic, Adzic, Bakola, Berardi, Esposito, Laurientè.