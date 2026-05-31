Moreno a metà strada fra Firenze e Valencia. Il Levante in pressing, ma la Fiorentina non fa sconti
Matias Moreno. Foto: Fiorentinanews.com
La Fiorentina deve gestire una valanga di giocatori al rientro dal prestito. Fra questi c'è anche il difensore argentino Matias Moreno, reduce da una stagione positiva al Levante.
Addio dalla viola
La Fiorentina al momento non sembra avere l'intenzione di trattenere il classe 2003 a Firenze. Il Levante dal canto suo è invece molto soddisfatto del rendimento di Moreno e vorrebbe provare a trattenerlo a Valencia.
Difficile trattativa
C'è adesso da trovare un accordo fra i due club, che presto si siederanno al tavolo delle trattative. La Fiorentina vorrebbe cedere a titolo definitivo l'argentino, senza nessuna proroga al prestito. Il Levante non è disposto però a spendere i 15 milioni di riscatto pattuiti un anno fa; uno stallo che complica la cessione del difensore.
💬 Commenti (5)