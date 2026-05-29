Sanchez: "Dobbiamo parlare con la Fiorentina di Moreno. Per noi è stato importante, vogliamo tenerlo"

Acquistato dalla Fiorentina ad agosto 2024, il primo anno in Italia di Matias Moreno non è stato affatto facile. L'uruguaiano ha trovato poco spazio, così è andato in prestito al Levante per affermarsi. E ce l'ha fatta, conquistando anche la permanenza in Liga.

Moreno-Levante, un'ottima combinazione. Adesso…

Il club valenciano si è salvato all'ultima giornata e Moreno è stato assoluto protagonista -in positivo- della stagione. Il Levante può riscattarlo a 15 milioni di euro, ma la Fiorentina ha la recompra a 17 milioni. Gli spagnoli vorrebbero tenerlo, compreso il presidente Pablo Sanchez che ne ha parlato in conferenza stampa.

“Devo parlare con la Fiorentina”

“Matias è stato un giocatore importante per il Levante, un titolare. In lui abbiamo trovato tanto impegno e grande personalità, è difficile che ci siano tanti altri come lui. Vorremmo tenerlo, mi piacerebbe che continuasse a giocare per noi. Ma devo parlare con la Fiorentina per capire la situazione”.