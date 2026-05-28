Che ne sarà di Matias Moreno? Diverse richieste per il difensore viola, ma lui...

Matias Moreno tornerà a Firenze dopo l'anno in prestito al Levante. Il difensore argentino non ha fatto mistero di aver apprezzato l'esperienza in Spagna, durante la quale si è imposto come uno dei leader della retroguardia del Levante.

La stagione di Moreno

Una stagione non facilissima per il Levante, che è riuscito a salvarsi grazie ai miglior scontri diretti rispetto a Osasuna e Mallorca (tutte e tre a quota 42 punti). Importante per la cavalcata salvezza è stato anche il viola in prestito Matias Moreno, che ha collezionato 28 presenze nell'arco del campionato.

Movimenti di mercato

L'argentino ha più volte ribadito quanto il calcio spagnolo sia adatto alle sue caratteristiche e quanto si sia trovato bene nel Levante; motivi per i quali vedrebbe di buon occhio un ritorno nel club di Valencia, che però si muoverebbe per un nuovo prestito. Secondo quanto riporta il famoso programma sportivo spagnolo El Chiringuito TV, diverse squadre, sia in Spagna che in Inghilterra, avrebbero messo gli occhi sul giocatore di proprietà della Fiorentina.