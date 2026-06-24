Prandelli: "Serve una Nazionale Under 23 in Serie C. La Fiorentina potrebbe dare il Viola Park"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex allenatore viola e della Nazionale Cesare Prandelli, che si è soffermato in particolare sulle possibili proposte per far ripartire il calcio italiano.

La sua vecchia idea

"Ricordo di aver presentato con altri una relazione al presidente Abete - rammenta Prandelli - era il 2013, prima del Brasile. Sentivamo il bisogno di intervenire. La proposta era semplice, legata al fatto che i giovani, dopo l'Under 21, non giocavano quasi più nei club ed erano immaturi per l'Italia. Bravi solo fino alle giovanili. Volevamo creare una Nazionale Under 23 come le squadre che ci sono adesso di Juve e Milan. Un'Italia Futuro in Serie C. Con tutti giocatori che i club non vogliono utilizzare finito il ciclo Under 21. Risposta dei presidenti: sì, ma noi

compriamo i giovani all'estero perché costano meno. Non è vero».

Rilancio della proposta

Prandelli continua rilanciando la sua idea e ipotizzando un possibile coinvolgimento indiretto della Fiorentina: "La proposta era piaciuta, la politica del pallone si oppose. Mi dissero: "Un ct deve fare il ct", come se avessi invaso un campo non mio. Così continueremo a far crescere i giovani da 14 a 21 anni e poi li perderemo. Anche Gravina era interessato. Arriva l'avvocato e ti dice che non è nello statuto, arriva un altro e ti dice che non c'è una città. Ma per favore... Lo statuto si cambia, c'è Coverciano, la Fiorentina potrebbe dare il Viola Park.