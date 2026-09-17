Raț: “Avevamo già seppellito Dragusin, era al cimitero. Ma la realtà è che lui..”

Răzvan Raț prende le difese di Radu Drăgușin. L’ex nazionale rumeno, ora membro del consiglio di amministrazione del Genoa, intervenuto a VOYO Sport Live, ha invitato a non esprimere giudizi affrettati sul difensore della Fiorentina dopo un avvio complicato.

“Lo avevamo seppellito e invece…"

“Due settimane fa lo avevamo già seppellito del tutto, era già al cimitero. Cosa succederà a Radu Drăgușin? Ha avuto un inizio negativo, però aveva bisogno di un periodo di adattamento, soprattutto perché veniva da un infortunio. Ha bisogno di tempo per recuperare la forma fisica”.

“Non possiamo mettere in discussione il suo valore”

Raț non ha dubbi nemmeno sulle qualità del giocatore: "Non possiamo mettere in dubbio il valore di Radu Drăgușin. Ha semplicemente avuto la sfortuna di infortunarsi".

Infine una considerazione sulla scelta compiuta in passato dal centrale rumeno: secondo Raț, al momento del trasferimento al Tottenham, il Bayern Monaco avrebbe rappresentato una soluzione migliore per la sua carriera.