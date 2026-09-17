L'altro osservato speciale in casa Fiorentina. L'ottimismo di fondo che filtra dall'interno

Non c'è solo Arthur Atta a tenere impegnato lo staff medico (e anche quello tecnico) della Fiorentina.

Affaticamento muscolare

L'altro elemento tenuto sotto osservazione da tutti è Radu Dragusin, che è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo del match contro il Pisa per un problema fisico. Il difensore rumeno ha accusato un affaticamento muscolare che, dalle prime analisi, non sembra però essere di particolare entità.

Condizioni valutate oggi

Le sue condizioni verranno valutate in maniera più approfondita nella giornata di oggi, quando arriveranno indicazioni più precise sul suo conto. In casa viola filtra un certo ottimismo per un suo recupero in vista della gara di domenica contro il Napoli.