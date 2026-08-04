Il Real Madrid ha detto no all'Arabia per Mastantuono. La Fiorentina considerata tappa ideale per il calciatore
Franco Mastantuono in azione
Sono ore caldissime per il futuro di Franco Mastantuono. La Fiorentina sta lavorando per definire i dettagli dell'operazione che potrebbe portare il fantasista classe 2007 in Italia.
Arabia-Mastantuono: il Real dice no
Intanto sono emersi nuovi retroscena: secondo quanto riferisce da The Athletic, il Real Madrid avrebbe ricevuto un'offerta da un club saudita, respingendola prontamente al mittente.
Firenze la miglior soluzione
I Blancos, infatti, hanno ritenuto la Fiorentina e Firenze, rispettivamente, la squadra e la città ideali per la crescita del giocatore. Il Real ritiene che in viola Mastantuono possa giocare regolarmente e in un ambiente adatto a lui.
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