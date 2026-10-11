La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Andreazzoli ritrova Mazzeo e scopre Campaniello ma per la panchina

Squadra viola in campo contro il Parma tra poco più di mezz'ora e Andreazzoli recupera il “promosso” Brando Mazzeo (ieri a Genova con Vanoli) ma solo per la panchina. Il tecnico della Primavera ha scelto un 4-3-3 per affrontare i gialloblù al Viola Park: in panchina ci sarà finalmente anche Thomas Campaniello, attaccante strappato all'Empoli a fine mercato.

L'undici titolare viola

Il tridente offensivo sarà composto da Forte, Jallow e dal solito Croci, a segno già tre volte in campionato:

FIORENTINA (4-3-3) Fei; D. Beldenti, Turnone, Melani, Perrotti; Martini, Cianciulli, S. Beldenti; Forte, Jallow, Croci.

Gli avversari

PARMA (4-2-3-1): Mazzocchi; Chimezie, Pajsar, Varali, Venturi; Madiq, Diop; Avramescu, Balduzzi, Burcar, De Martis.

A disposizione: Casentini, Marchesi, Tognaccini, Semedo, Opoku, Hartley, Alinovi, Scarlato, Campatelli, Fiorasi, Scaglione.

Allenatore: Nicola Corrent.