Corriere dello Sport-Stadio: Discutono anche De Gea, il portiere si gioca la Fiorentina

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamattina si legge un approfondimento su De Gea e sugli acciaccati in casa Fiorentina in vista della gara contro l'Inter.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Sotto esame. Discutono anche David. Avvio deludente: De Gea si gioca la Fiorentina”.

Pagina 21

A pagina 21 il titolo: “Il portiere logora. Firenze s'interroga su De Gea, ma la Fiorentina ha bisogno del suo leader”. E sotto: “Ranieri e Atta rimangono in dubbio”.