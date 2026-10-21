header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli prepara una Fiorentina con l’ivoriano...e con Pellegrino

Redazione /
Commenti Condividi
Corriere dello Sport-Stadio
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 23 

Il quotidiano sportivo decide di aprire con: “Svolta Oulai”. Sottotitolo: “Vanoli prepara una Fiorentina con l’ivoriano”.

Rabbia viola

Di spalla leggiamo: “La rabbia viola: solo una risposta dalla Lega E piovono multe”. Catenaccio: “Milla-Gonçalves episodio non chiarito: il club si rivolge alla Figc?”. In taglio basso infine: “Con l’Inter tocca ancora a Pellegrino”. 

Notizie correlate
💬 Commenti