Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli prepara una Fiorentina con l’ivoriano...e con Pellegrino
Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Il quotidiano sportivo decide di aprire con: “Svolta Oulai”. Sottotitolo: “Vanoli prepara una Fiorentina con l’ivoriano”.
Rabbia viola
Di spalla leggiamo: “La rabbia viola: solo una risposta dalla Lega E piovono multe”. Catenaccio: “Milla-Gonçalves episodio non chiarito: il club si rivolge alla Figc?”. In taglio basso infine: “Con l’Inter tocca ancora a Pellegrino”.
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