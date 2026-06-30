Minaccia inglese per Fagioli? Un'operazione da cento milioni che potrebbe avere ripercussioni sulla Fiorentina

Non esistono incedibili in casa Fiorentina, ma se c'è un giocatore che più degli altri meriterebbe di rappresentare un profilo da cui ripartire quello Nicolò Fagioli. Pur con le sue difficoltà (chi non ne ha avute l'anno scorso?) l'ex Juventus ha pian piano preso in mano le chiavi del centrocampo viola, diventando un punto di riferimento imprescindibile per il reparto.

Minaccia inglese

Le sue doti però non sono passate inosservate agli altri club, anche fuori dall'Italia. Tra questi il Newcastle che, secondo La Nazione, potrebbe far pervenire alla Fiorentina un'offerta proprio per Fagioli nell'ottica di sostituire Tonali, diretto al Tottenham per 100 milioni.