Primavera e Viola Park ancora insieme: la casa della Fiorentina ospiterà semifinali e finale Scudetto

Sarà di nuovo il Viola Park ad ospitare le finali Scudetto del campionato Primavera 1. Al centro sportivo della Fiorentina si disputeranno le semifinali e la finalissima, mentre il turno precedente vedrà giocare in casa la squadra meglio classificata in regular season (terza contro sesta, quarta contro quinta).

Il calendario

Le due gare del primo turno sono programmate per giovedì 21 e venerdì 22 maggio, mentre le semifinali si disputeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio al Viola Park. La finalissima, allo stadio “Curva Fiesole” è invece prevista per giovedì 28 maggio.

La situazione della Fiorentina

Al momento la Fiorentina di Galloppa è prima al pari della Roma: un piazzamento che, se venisse confermato, consentirebbe ai viola di staccare il pass diretto per le semifinali. La classifica però è talmente corta che tutto è ancora possibile, e servirà dunque fare risultato da qui al termine del campionato per evitare di dover giocare il primo turno.