La Fiorentina entra oggi in ritiro al Viola Park. È la decisione annunciata da Paolo Vanoli dopo il 3-0 di Monza, con la squadra che resterà al centro sportivo anche dopo gli allenamenti per preparare la trasferta di domenica a Udine.

40 punti

Nel dopopartita di lunedì scorso il tecnico ha chiesto scusa ai tifosi e ha indicato nei 40 punti il traguardo da raggiungere il prima possibile.

Gli aspetti su cui lavorare

A Monza, secondo Vanoli, la Fiorentina era partita bene e si è disunita dopo il primo gol. È il passaggio su cui il tecnico ha insistito maggiormente, perché la squadra ha cercato di reagire con iniziative individuali e ha perso compattezza. Il ritiro gli dà qualche giorno in più per lavorare su questo aspetto.

La prima verifica arriverà domenica, quando i viola dovranno dimostrare di saper restare in partita anche nelle fasi in cui l’Udinese avrà il controllo del gioco.