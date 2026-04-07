"Dalla Fiorentina in su sono tutte salve. Lecce e Cremonese si giocano la permanenza in A"

L'ultima giornata di campionato ha cambiato, e non poco, la situazione in fondo alla classifica, con una netta risalita da parte della Fiorentina che ha battuto il Verona e ha approfittato dei ko di Cremonese e Lecce per mettere un bello stacco tra sé e il terzultimo posto.

“Dalla Fiorentina in su…”

Partendo da questo ragionamento, il giornalista de Il Giornale, Gianni Visnadi, si è lasciato andare ad una considerazione netta sul futuro della squadra viola: “Dalla Fiorentina in su sono tutte salve” ha detto a Radio Sportiva.

“Il Lecce ha il trend peggiore”

E poi: “Il Lecce ha il trend peggiore e la Cremonese vive di eccezioni, mentre il Cagliari ha un organico superiore e può farcela. Penso che a giocarsi la permanenza saranno soprattutto Lecce e Cremonese”.