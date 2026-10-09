Quattro sconfitte di fila costano care: Montella esonerato dalla Turchia

Quattro sconfitte su quattro in Nations League - due per mano dell'Italia - e un Mondiale salutato ai gironi: troppo poco per l'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, esonerato pochi minuti fa dalla Turchia.

Adesso è ufficiale

Dopo tre anni sulla panchina turca, dunque, arriva l'esonero al termine di un 2026 che non ha certo sorriso all'ex allenatore viola: tra Mondiale e Nations League sono infatti arrivate sei sconfitte e una sola vittoria, per di più ininfluente. Se quindi la relazione era iniziata col botto, raggiungendo i quarti di finale di Euro2024 e il ritorno alla Coppa del Mondo dopo addirittura 24 anni, è evidente che qualcosa si è rotto e gli incessanti fischi che lo stadio di Bursa gli hanno riservato contro l'Italia erano più che eloquenti.

Il comunicato

Molto sbrigativo il passaggio del comunicato con cui la Federcalcio turca ha annunciato la sua decisione: “È stata presa la decisione di non proseguire con il nostro Commissario Tecnico della Nazionale A, il signor Vincenzo Montella”.