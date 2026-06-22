Continua a comporsi il mosaico dello staff viola: Paratici sceglie il match analyst dall'Inghilterra

Dopo l'arrivo di Claudio Filippi, nuovo allenatore dei portieri della Fiorentina, lo staff viola sta per accogliere un suo nuovo innesto.

Lo spagnolo in Inghilterra

Lo riporta Tuttomercatoweb: Paratici avrebbe infatti scelto Damià Abella, spagnolo classe 1982, come figura da inserire a disposizione di Fabio Grosso. Ex giocatore che ha militato anche nel Barcellona, dal 2021 è match analyst, ruolo che ha svolto prima per il Watford e poi, per quattro stagioni, per il West Bromwich.

Affiancherà Grosso

Abellà potrebbe avere ‘un ruolo molto importante al fianco del tecnico della Fiorentina’. Ciò che è certo è che la rivoluzione di Paratici è partita dallo staff, ed è già ben avviata.