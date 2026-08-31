Gli attaccanti trattati, le piste saltate, una giornata nel frullatore per la Fiorentina

La Fiorentina è arrivata a prendere Beto come centravanti, non senza però passare per altre piste.

Zirkzee

La principale negli ultimi giorni è stata sempre quella rappresentata da Joshua Zirkzee. L'attaccante del Manchester United alla fine potrebbe tornare in Italia, ma non in maglia viola, bensì con quella bianconera addosso della Juventus. Un no doloroso questo perché i dirigenti viola hanno speso tempo e risorse per poter trovare un accordo con i Red Devils e il giocatore, senza riuscirci.

Balogun

Fiorentina che ha fatto anche un passaggio per Folarin Balogun: una giornata ad alto tasso di stress quella vissuta ieri al Viola Park, un frullatore di delusione ed emozioni.

Kalimuendo

Su La Gazzetta dello Sport c'è scritto anche che un tentativo è stato fatto per Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest, per il quale però non c'è stata una vera apertura da parte del club inglese.