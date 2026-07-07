La Gazzetta dello Sport: Muro Fiorentina, la nuova difesa è fatta

Tre gli articoli sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport di oggi.

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Apertura per: “Muro Fiorentina”. E ancora: “Oggi arriva Dragusin Fatta la nuova difesa”. Sommario: “Dopo Viery, ecco il romeno. Ingaggio da 2 milioni, prestito con obbligo condizionato dal Tottenham a 1,5 milioni più 17,5 di riscatto”.

L'omaggio a Firenze

Presenti anche due trafiletti. Il primo è intitolato: “Svelata la maglia del Centenario Omaggio a Firenze”. Il secondo invece è su: “Andreazzoli torna dopo 28 anni: sarà alla guida della Primavera”.