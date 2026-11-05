Mancini pronto a regalare la prima convocazione ad Amatucci. L'ex viola nel mirino della Juventus per gennaio

Con il doppio obiettivo in mente, di portare risultati immediati e di costruire la Nazionale del futuro, in vista delle imminenti convocazioni Roberto Mancini è pronto anche stavolta a rinnovare parzialmente il gruppo azzurro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb le principali novità saranno due. Per l’attacco il ct porterà a Coverciano Alphadjo Cisse: 20 anni, quattro gol in campionato più tre in Europa League con la maglia del Milan. Poi, per cercare nuove soluzioni nel ruolo di regista, il ct sta pensando di convocare Lorenzo Amatucci, 22enne scuola Fiorentina, che sta facendo molto bene nel Deportivo La Coruna. Dovrebbero essere queste le principali novità in vista delle sfide contro Francia e Belgio.

Amatucci si è conquistato La Coruna e non solo: la Juventus pensa a lui per il mercato di gennaio

A La Coruna, Amatucci ha iniziato col piglio giusto, inserendosi sin da subito con i gradi del protagonista nel Depor neopromosso. Tanto che, oltre a Roberto Mancini e a tutto lo staff azzurro, in vista del calciomercato di gennaio ci avrebbe messo gli occhi sopra nientemeno che la Juventus, alla ricerca di nuovi interpreti (e idee) per il suo centrocampo. Per ora sembra esser soltanto un interessamento, chissà se davvero questo inverno l’operazione non possa davvero prendere forma. In questo caso la Fiorentina non potrebbe far altro che mordersi le mani, per l’ennesimo giovane valorizzato e “regalato” ad altri club: l'estate scorsa la decisione di tagliare il cordone col Viola Park cedendolo in via definitiva ai galiziani, per 2,5 milioni di euro più il 20% sul futuro guadagno.

Le qualità del 2004 scarseggiano e per lui possono essere una fortuna

Minuto mediano classe 2004, sopperisce all'assenza di potenza fisica con una grande dote di intelligenza tattica, specialmente nelle letture preventive delle linee di passaggio, coniugando una discreta fase difensiva a un'eccellente qualità nell'andare a impostare dal basso la manovra. Tendendo a non strafare, ma puntando comunque alla massima efficacia. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il percorso di prestiti in viola lo ha portato a farsi un anno e mezzo in Serie B italiana, tra Ternana e Salernitana, e uno (lo scorso) in quella spagnola, al Las Palmas.