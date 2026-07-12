La Fiorentina abbandona l'idea Laurienté? Pressing di una squadra turca per l'ala francese
Armand Laurientè
L'esterno destro del Sassuolo Armand Laurienté è stato a lungo accostato alla Fiorentina. L'arrivo di Grosso a Firenze sembrava far presagire un tentativo dei viola per portare anche il suo pupillo francese in riva all'Arno.
Interesse turco
Fabio Paratici non ha, per ora, affondato il colpo e il calciatore potrebbe presto prendere altre strade. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport su di lui c'è il forte interesse del Besiktas dell'ex Fiorentina Vincenzo Italiano.
Prezzo e sostituto
La società di bianconera lavora per definire l’affare con il Sassuolo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. I neroverdi stanno seguendo con attenzione Daniel Maldini come possibile sostituto di Laurientié.
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