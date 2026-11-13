Ecco come migliorare subito la difesa. Il calendario è propizio alla rimonta

Stiamo vivendo la seconda sosta stagionale del campionato italiano di Serie A, che la Fiorentina deve assolutamente sfruttare per migliorare le proprie lacune nell’immediato. Anche perché gennaio è ancora lontano e, dopo le enormi spese estive, di certo non si potrà investire moltissimo nella tornata di trattative denominata di riparazione. Il calendario però ora sorride alla Viola.

Come migliorare la fase difensiva: il mancato apporto degli esterni offensivi

Chi vi scrive non è mai stato un grosso estimatore di Viery perché, come ci ha raccontato in esclusiva Sabatino Durante, in Brasile si poteva acquistare difensori migliori a prezzi molto più contenuti. Lo stesso dicasi per Joao Mario, ad esempio, se parliamo invece di terzini. Detto questo, però, andando a rianalizzare nel dettaglio l’ultima partita Fiorentina-Juventus, si evince che le grosse difficoltà del reparto arretrato evidenziate nel corso della gara sono dovute ad una fase difensiva che non vede partecipare nella giusta maniera tutti gli interpreti in campo.

Rivedendo con tranquillità le immagini, si può osservare come spesso Joao Mario fosse costretto a scalare su McKennie, che molto intelligentemente si allargava nel centrocampo della Juventus. Con Viery, schierato difensore centrale, obbligato ad andare su Kolo Muani (pur non avendone il passo) che, ricordiamo, giocava da esterno e non da centravanti. Questa situazione sguarniva la zona centrale di difesa, lasciando solo Dragusin. Insomma, si evince che c’è scarsa partecipazione e sacrificio da parte di Mastantuono e Njie. Ora se dal giovanissimo argentino, che comunque si sacrifica molto più dello svedese, si poteva prevedere una defaillance del genere, anche perché più che un esterno sarebbe un trequartista come caratteristiche, all’ex Torino è richiesta molta più dedizione.

Quattro partite da non sbagliare per ridonare ambizione a questa stagione

Nei prossimi quattro match, seppure tre in trasferta, la Fiorentina può assolutamente recuperare terreno e scalare la classifica. Monza, Udinese, Cagliari e Parma, toccate ferro, devono portare in dote alla squadra almeno 10 punti. A quel punto avremo sicuramente un’altra prospettiva dalla quale osservare il futuro prossimo della rosa gigliata.

Recuperando una posizione di almeno metà classifica, si può anche ipotizzare (anche se ammettiamo che allo stato attuale delle cose può rappresentare un punto di vista molto ottimista) di provare nel girone di ritorno a riconquistare delle ambizioni europee. Magari facendosi aiutare dal mercato di gennaio che, come detto prima, deve rappresentare una possibilità di ausilio comunque limitata, perché a livello economico ci si è già esposti troppo. Il grosso del miglioramento lo si deve ricavare lavorando sulla rosa attuale, con l’auspicio che si dimostri all’altezza dei tanti soldi spesi in estate.