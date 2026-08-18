E se Kean partisse? I nomi già sondati nelle scorse settimane e una scelta di fondo importante da fare

Dopo tutto quello che è successo nel corso di questa estate, il tifoso della Fiorentina medio si fida della valutazione dei dirigenti viola e delle scelte che prenderanno su Kean.

Però è indubbio il fatto che siamo anche alle porte coi sassi, nel senso che il campionato inizierà lunedì prossimo per i gigliati e che quindi cedere il centravanti titolare a pochi giorni da questo appuntamento non sarebbe sicuramente un grande segnale e metterebbe in parte in difficoltà l'allenatore.

Cosa farebbe la Fiorentina?

Fatto questo preambolo, se Kean partisse che cosa farebbe la Fiorentina? Perché poi il vero quesito è proprio questo. Il club viola nelle scorse settimane aveva già sondato alcune piste, quando era alla ricerca di un centravanti, poi culminata con l'arrivo di Pellegrino. E l'argentino è l'ago della bilancia di tutta questa faccenda perché intorno a lui c'è da fare una scelta di fondo: ci fidiamo e allora gli diamo i galloni da titolare subito? O aspettiamo e puntiamo su un altro grande centravanti?

Alternative a Pellegrino

Nel primo caso nomi come Pinamonti e Lucca potrebbero tornare d'attualità perché verrebbero relegati a riserve dell'ex Parma, giuste per completare la rosa, ma non per essere considerati ‘eredi’ del posto eventualmente lasciato libero dal centravanti della nazionale italiana.

Sarà una settimana complicata da vivere, ma diverrà tale solo se il Como spingerà il piede veramente sull'acceleratore, perché se resta sui 30 milioni come offerta, allora non c'è partita.