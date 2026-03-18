UFFICIALE: La pesante sconfitta contro la Fiorentina, costa cara a Nicola. Ecco chi lo sostituisce

Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. La pesante sconfitta patita contro la Fiorentina lunedì scorso è costata cara al tecnico piemontese. La notizia è ufficiale.

La Cremonese è letteralmente crollata da inizio dicembre (ultima vittoria ottenuto il 7 dicembre contro il Lecce) ad oggi, avendo conquistato solamente 4 punti nelle ultime 15 partite.

C'è già anche il suo sostituto, vale a dire Marco Giampaolo che si è preso l'onere di condurre la formazione grigiorossa, alla ricerca di una difficile salvezza, fino alla fine della stagione.