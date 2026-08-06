"Un talento generazionale", ma anche "un diamante grezzo con una personalità fuori dal comune". Le grandi definizioni di Mastantuono

“Un talento generazionale”. Forse è stato il quotidiano Marca ad utilizzare la frase maggiormente ad effetto per descrivere Franco Mastantuono, attaccante in arrivo alla Fiorentina, via Real Madrid.

Fuori dal comune

Ma in tanti si sono lasciati andare a giudizi importanti su questo giocatore. Per esempio, Marcelo Gallardo, che è stato allenatore al River Plate, e che ha detto: “Ha una personalità fuori dal comune. È un diamante grezzo che va fatto crescere con calma”.

Futuro enorme

Chi ha creduto fin dall'inizio in Mastantuono è Lionel Scaloni, selezionatore della nazionale argentina: "Ha un futuro enorme davanti a lui, ma bisogna proteggerlo". Ma anche “La convocazione se l'è meritata” al momento della sua prima chiamata con l'albiceleste.

Un sinistro speciale

E il suo sinistro com'è? “Speciale” per Martin Pellegrino, tecnico delle giovanili del River, o “eccezionale” per Pablo Fernández, altro tecnico incontrato ai tempi della sua permanenza nel club argentino.